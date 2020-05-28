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"Лох педальный, ничтожество": Вятрович и Червоненко поругались в прямом эфире

28 мая 2020, 09:50

Евгений Червоненко обвинил Владимира Вятровича в том, что он пропагандирует в Украине идеи нацизма.

Новое заявление Вятровича вызвало скандал
Владимир Вятрович / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в прямом эфире вступил в горячий спор с бывшем министром транспорта Евгением Червоненко.

Червоненко в резкой форме обвинил Вятровича в том, что он пропагандирует в Украине идеи нацизма. Он обзывал Вятровича "ничтожеством, провокашкой", а также назвал нардепа "лох педальный".

В свою очередь Вятрович потребовал от ведущих передачи не давать слово людям, которые оскорбляют и имеют низкий уровень культуры.

Кроме того, Вятрович добавил, что накануне суд не признал символику дивизии Галичина нацистской, а только лишь запретил Украинскому институту нацпамяти давать в отношении нее оценку.

Напомним, ранее нардепа от фракции Европейская солидарность (и экс-главу Института национальной памяти) Владимира Вятровича вызвали в суд из-за "нацистской" символики дивизии СС Галичина

Владимир Вятрович Евгений Червоненко
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