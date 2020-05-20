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Эксперт назвал главный провал Зеленского за год президенства

20 мая 2020, 09:54

Чуда не случилось, но и катастрофы, которую предсказывали противники Зеленского, не произошло.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

20 мая исполняется год, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко назвал главные достижения и ошибки главы государства за этот период.

По его словам, чуда за этот год не случилось, но и катастрофы, которую предсказывали противники Зеленского, не произошло.

Фесенко отметил, что был получен сильный импульс к переменам после застоя времен Порошенко. В частности, речь идет об отмене депутатской неприкосновенности, конституционных изменениях относительно децентрализации, земельной реформе.

Отдельно эксперт отметил наибольшее за 25 лет кадровое обновление. При этом, по мнению Фесенко, его эффект оказался ограниченным, так как было допущено множество ошибок.

"Ошибки в кадровой политике стали главным провалом Зеленского. Он сам признал в итоге, что нужно быть более эффективным в работе, и что новые люди далеко не всегда оказывались лучше старых. Потому теперь Зеленский ищет, в первую очередь, эффективных руководителей", - сказал Фесенко в комментарии Главреду.

Кроме того, Зеленский попытался решать проблемы путем блицкрига. Но оказалось, что так быстро, как хотелось бы, не получится. В итоге, какое-то продвижение вперед есть, но кардинального решения насущных проблем нет. Пример – проблема войны и мира, добавил эксперт.

"Другой пример – посадки. Попытки были: Гладковский, Пашинский, Альперин… Однако кодекс Портнова позволил взять этих людей под стражу, а затем отпустить под залог. Наша правоохранительная система работает настолько медленно и бюрократично, что любой процесс невероятно растягивается. А украинцы жаждут быстрых результатов, как и сам Зеленский", - отметил Фесенко.

Тем не менее рейтинг Зеленского даже через год его президентства остается беспрецедентно высоким. Фесенко объясняет это тем, что, во-первых, украинцы видят личную активность Зеленского в попытках решать проблемы и его заинтересованность в результате. А, во-вторых, за Зеленским не тянется шлейф скандалов, обвинений в злоупотреблениях или коррупции.

Как сообщал Главред, по данным последнего исследования, проведенного социологической группой Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Владимир Фесенко Владимир Зеленский новости Украины
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