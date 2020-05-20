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"Фартовый парень": политолог оценил год президентства Зеленского

20 мая 2020, 10:36

Владимир Зеленский - пока что самый популярный украинский политик. Но впереди - тяжелые времена.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский успешно ломает и разрушает политическую систему постсоветской Украины. Однако экономическая и социальная ситуация станут для него главными проблемами и вызовами в ближайшие год-два. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Зеленский даже спустя год президентства – самый популярный украинский политик. И единственный политик с позитивным балансом доверия и недоверия. У Порошенко после первого года президентства этот баланс был уже -12%, у Януковича -31%", - сказал Золотарев в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, президента ждут непростые решения, за которые политикам всегда приходится расплачиваться собственным рейтингом.

"Первый год президентства показал, что Зеленский – фартовый парень. Однако впереди тяжелые времена, и первым Рубиконом будут местные выборы, по которым можно будет делать прогнозы о парламентской кампании и дальнейших политических перспективах Владимира Александровича", - отметил Золотарев.

Оценивая год президенства Зеленского, нужно отталкиваться от общественного мнения, считает политолог. В частности, украинцы плюсами считают освобождение пленных, возврат украинских кораблей, перезагрузку нормандского процесса, возобновление гуманитарного диалога, активную борьбу с коронавирусом, попытки объединения страны, международную политику и укрепление обороноспособности страны.

Главной ошибкой Зеленского Золотарев назвал кадровую политику и "заигрывание с меньшинством, которое никогда не будет "своим".

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Как известно, 20 мая исполняется год, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко назвал главные достижения и ошибки главы государства за этот период.

Напомним,  по данным последнего исследования, проведенного социологической группой Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Владимир Зеленский Андрей Золотарев новости Украины
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