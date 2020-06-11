Рейтинг Зеленского упал ниже 40% - свежий соцопрос

У Зеленского упал рейтинг / УНИАН

Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился с выбором, то поддержка Зеленского составила бы 37,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.

По данным опроса, в топ-5 президетских симпатий украинцев попали:

Владимир Зеленский (25,7%);

Петр Порошенко (11,1%),;

Юрий Бойко (9%);

Юлия Тимошенко (6% );

Игорь Смешко (4,6%).

При этом 16,2% респондентов не определились с выбором, за кого голосовать; 1,6% - отказались отвечать на вопрос; 11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), то результаты получились такие:

37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского;

16,2% - за Петра Порошенко;

13,2% - за Юрия Бойко;

8,7% - за Юлию Тимошенко;

6,8% - за Игоря Смешко.

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, в апреле 2019 Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории президентских выборов независимой Украины. По данным экзит-поллов, его результат колебался в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3 до 27,3%.

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины ЦИК объявила 30 апреля. По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.