Социолог объяснил, почему у Зеленского начались проблемы с рейтингом

Владимир Зеленский / УНИАН

Известный эксперт и заместитель руководители Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, рассказал, почему снижается рейтинг президента Владимира Зеленского ‒ в первую очередь, в Юго-Восточных регионах страны.

Об этом сообщает портал Новое время.

Головаха говорит ‒ жители Юго-Востока страны считают, что президент Зеленский в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями ‒ в частности, не прекратил войну на Донбассе. "Именно на востоке отток поддержавших президента наиболее заметен. А все потому, что не имеющий политической субъектности Зеленский во многом действует по инерции, заложенной Порошенко, и эта инерция его пока держит. Но и приводит к закономерному результату — снижению рейтинга", ‒ считает эксперт.

Однако рейтинг Зеленского в целом снижается медленно, ведь украинцы не желают еще раз сильно разочаровываться в президенте.

"Ведь если не Зеленский, то кто потом?", — подытожил Головаха позицию украинцев на Юго-Востоке.

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Напомним, ранее, как показывает социология, главе государства Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае этот показатель был 57%. В целом не доверяют президенту 49% граждан страны.