Мрамор, бассейн и лифт: опубликованы фото резиденции Зеленского в Конча-Заспе

В Сети опубликовали фото изнутри государственной резиденции в Конча-Заспе, куда переехал президент Владимир Зеленский с семьей.

Как говорится в материале Радио Свобода, этот дом известен как "дача Ющенко", так как третий президент Украины прожил в имении около 10 лет.

До него дачей в Конче-Заспе пользовался Леонид Кучма. В 2015 году в доме сделали большой ремонт – меняли прокладки канализационной сети, частично поменяли деревянные лестницы и покрытие пола. Общая сумма всех работ потянула на 5 миллионов гривен.

"Президентская государственная дача для слуги народа – это трехэтажное имение на береге более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет", – добавил в Facebook журналист Михаил Ткач.

Читайте такжеТоннель, фонтаны и "золотой" бассейн: опубликованы новые фото дворца Ахметова под Киевом

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили о том, что Зеленский с семьей после продажи дома временно будет жить в государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе.

По данным ОП, глава государства сообщил в Нацагентство по предупреждению коррупции, что у него стало меньше имущества.