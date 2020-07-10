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Мрамор, бассейн и лифт: опубликованы фото резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Дом известен как "дача Ющенко" - третий президент Украины прожил здесь около 10 лет.

10 июля 2020, 13:33

  • Резиденция Зеленского radiosvoboda.org
  • Резиденция Зеленского radiosvoboda.org
  • Резиденция Зеленского radiosvoboda.org

В Сети опубликовали фото изнутри государственной резиденции в Конча-Заспе, куда переехал президент Владимир Зеленский с семьей.

Как говорится в материале Радио Свобода, этот дом известен как "дача Ющенко", так как третий президент Украины прожил в имении около 10 лет.

До него дачей в Конче-Заспе пользовался Леонид Кучма. В 2015 году в доме сделали большой ремонт – меняли прокладки канализационной сети, частично поменяли деревянные лестницы и покрытие пола. Общая сумма всех работ потянула на 5 миллионов гривен.

"Президентская государственная дача для слуги народа – это трехэтажное имение на береге более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет", – добавил в Facebook журналист Михаил Ткач.

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Напомним, ранее в Офисе президента сообщили о том, что Зеленский с семьей после продажи дома временно будет жить в государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе.

По данным ОП, глава государства сообщил в Нацагентство по предупреждению коррупции, что у него стало меньше имущества.

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