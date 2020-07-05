"Не простим Крым": Зеленский эмоционально обратился к морякам ВМС

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

Об этом он сказал в ходе выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они настоящие супергерои, которые очень нужны Украине", - заверил он.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Он подчеркнул, что угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ актуальна с 2014 года.