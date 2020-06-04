Штраф за нарушение карантина: Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский посетил кафе в Хмельницком / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.

Об этом он сказал журналистам, находясь с рабочим визитом в Хмельницкой области, во время ознакомления с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил", - подчеркнул глава государства.

Он согласился с тем, что кафе имеют право принимать посетителей только с 5 июня.

"Так и есть. Мне сказали... Пригласили, я зашел, там все проверили", - добавил Зеленский.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко также прокомментировал ситуацию с посещением Зеленским кафе во время карантина.

"Смотрите, какая ситуация. Мы вчера шли по улице и хотели взять кофе для себя. Рестораторы, которые хотят открыться ранее, обратились к нам: "Мы уже готовы открыться, мы выполняем все нормы, которые публикуете". Мы просто зашли проверить. Все было соблюдено, как написано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал. Посмотрели все ли будет работать, поскольку мы все волнуемся, динамика заболеваемости не уменьшается, она стабильна", - пояснил он.

Напомним, ранее в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.