"Все жили во времена Януковича": Зеленский объяснил скандальное назначение в ОП

Главный критерий для президента при назначении чиновника - его честность.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителя начальника Главного следственного управления МВД времен президентства Виктора Януковича Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.
Отвечая на вопрос о том, почему он назначает в президентский Офис представителей "старой" власти, Зеленский ответил, что "в целом вы говорите о заместителе председателя Офиса, об одном человеке".
"Что касается этого человека, я не знаю, что такое "старый" человек, я думаю, что он в возрасте примерно как я, ему за 40... Специалисты, председатель Офиса и каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено, может подбирать себе (кадры — ред.)", - заявил он.
Президент отметил, что "мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди побежали вместе с господином Януковичем". "В принципе, многие остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо - всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Януковича, считать "старой" властью", - сказал Зеленский.
Читайте такжеНовый глава Минобразования оправдался за поддержку Януковича"Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко - тоже уже старая власть, и там были опытные люди. Главное - чтобы человек был честный. Сейчас мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, самое главное - это моральная сторона, то, чего не хватает многим депутатам, удержаться от соблазна - самая главная черта современности", - резюмировал он.
Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Отметим, что Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.