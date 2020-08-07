"Все жили во времена Януковича": Зеленский объяснил скандальное назначение в ОП

Владимир Зеленский оценил назначение Олега Татарова в ОП / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителя начальника Главного следственного управления МВД времен президентства Виктора Януковича Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

Отвечая на вопрос о том, почему он назначает в президентский Офис представителей "старой" власти, Зеленский ответил, что "в целом вы говорите о заместителе председателя Офиса, об одном человеке".

"Что касается этого человека, я не знаю, что такое "старый" человек, я думаю, что он в возрасте примерно как я, ему за 40... Специалисты, председатель Офиса и каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено, может подбирать себе (кадры — ред.)", - заявил он.

Президент отметил, что "мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди побежали вместе с господином Януковичем". "В принципе, многие остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо - всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Януковича, считать "старой" властью", - сказал Зеленский.

Читайте такжеНовый глава Минобразования оправдался за поддержку Януковича"Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко - тоже уже старая власть, и там были опытные люди. Главное - чтобы человек был честный. Сейчас мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, самое главное - это моральная сторона, то, чего не хватает многим депутатам, удержаться от соблазна - самая главная черта современности", - резюмировал он.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Отметим, что Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.