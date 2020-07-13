Заоблачные зарплаты чиновников: Зеленский принял решение по скандальному законопроекту

В Раде отложили рассмотрение отмены ограничения зарплат чиновников / УНИАН

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады планировавшиеся к рассмотрению законопроекты, которые должны были отменить ограничение размера зарплат чиновникам.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 13 июля, повесткой дня предполагалось рассмотреть вопрос о внесении изменений в приложения №3 и №6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Кроме того, в повестке дня, в частности, находился проект закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы и законопроект о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде.

Отметим, что представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания подчеркнул, что Зеленский обратился к Верховной Раде относительно того, чтобы не рассматривать на сегодняшнем внеочередном заседании вопрос о назначении очередных местных выборов.

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"Президент направил Верховной Раде письмо с тем, чтобы в сегодняшней повестке дня убрать законопроекты №3809 и №№3708, 3708-1", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, верхнюю границу для заработных плат чиновников ввели в апреле, после введения в Украине карантина из-за коронавируса.