УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кровавая стрельба в Киеве: Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову и Венедиктовой

Президент требует недопущения эскалации насилия на улицах.

4 июля 2020, 21:51
Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу в Киеве / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации уличного насилия.

Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Зеленский.

Читайте такжеРезня со стрельбой в центре Киева: очевидцы рассказали подробности разборок

Напоминим, утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Владимир Зеленский новости Украины Арсен Аваков Ирина Венедиктова
Сейчас вы просматриваете новость «Кровавая стрельба в Киеве: Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову и Венедиктовой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:27
"Нам приказали отступать": Ярош рассказал о шансе в 2014 году освободить Донецк
21:51
Кровавая стрельба в Киеве: Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову и Венедиктовой Видео
21:50
Новый глава Минобразования оправдался за поддержку Януковича
21:24
Путина выбрали лидером новой партии в России
20:59
В России анонсировали скорое присоединение Донбасса Видео
20:22
Экс-глава Нацбанка Смолий засветил часы за 42 тысячи долларов Видео
20:15
Угроза высадки десанта: командующий ВМС предупредил о подготовке агрессии РФ
19:53
Особый статус Донбасса: Кремль потребовал от Украины изменить Конституцию Видео
19:43
Кровавые разборки в центре Киева: в полиции рассказали неожиданные детали Видео
19:37
Боевики "ДНР" жестко запугивают желающих получать образование в Украине Видео
19:17
Когда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19 Видео
18:30
Реальная ситуация хуже: опубликован тревожный прогноз развития пандемии COVID-19 Видео
18:11
"Миллионы долларов": журналист рассказал о взятке за подачу воды в Крым
17:47
"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира
17:43
ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров
17:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
17:02
Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму Видео
16:57
На Азовском побережье туристов подстерегает неожиданная опасность Видео
16:56
"Почти +40": синоптик предупредила, где в воскресенье будет горячо Видео
16:39
Штурм из Крыма: журналист назвал реальную причину возможного вторжения в Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять