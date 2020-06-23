Социолог пояснил, как голоса Зеленского переходят к Шарию и Медведчуку

Зеленский теряет электорат / УНИАН

К пророссийским силам в Украине переходят голоса избирателей, которые голосовали за президента Владимира Зеленского, но разочаровались в нем.

Как сообщил гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью Укринформу, Зееленский - фигура компромиссная, он пытается угодить всем в угоду своему рейтингу.

По словам эксперта, сейчас такая позиция Зеленского привела к тому, что его перестали поддерживать и патриоты, и пророссийские силы, и проевропейские активисты.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не в "Голос" или к Порошенко. Все, что он теряет, получает, вот например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду", – сказал Паниотто.

Аналитик подчеркивает, что в последнее время увеличилась тенденция к увиличению рейтинга партии Виктора Медведчука. Это происходит за счет избирателей именно Зеленского, которые голосовали за "новые лица", но в итоге разочаровались.