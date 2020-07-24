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В суде закрыли дело против Зеленского по декларации

Судьи указали на неприкосновенность главы государства.

24 июля 2020, 22:27
Зеленский
Владимир Зеленский избежал наказания благодаря иммунитету/ president.gov.ua

Печерский районный суд Киева закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского о нарушении антикоррупционного законодательства.

"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — говорится в тексте постановления, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Судья принял решение, что президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, и против него нельзя возбудить уголовное дело. Уточняется, что на президента распространяется действие закона о предотвращении коррупции, однако по ст.105 Конституции во время президентского срока он неприкосновенен.

Читайте такжеОпрос показал крушение рейтинга ЗеленскогоПроизводство было открыто по протоколу председателя НАЗК Александра Новикова в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Отметим, 7 июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не задекларировал 5,1 млн грн доходов.

Как ранее сообщалось, Зеленский вместе с семьей летом поселился на государственной даче в элитном поселке Конча-Заспа, где на протяжении последних тридцати лет живут высокопоставленные украинские чиновники.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не владеет движимым и недвижимым имуществом. Его активы – это зарплата в размере 117 068 рублей, которую он получил в прошлом году.

Владимир Зеленский новости Украины декларация суд
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