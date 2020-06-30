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В Днепровской области бывший коп застрелил парня: врачи отказывали в оказании помощи – соцсети

Парень пытался защитить прохожих от бывшего полицейского, открывшего стрельбу в центре Новомосковска.

30 июня 2020, 13:32
Рука с пистолетом
В Новомосковске произошло резонансное убийство / SKELET-info

В городе Новомосковск, Днепровской области, произошел трагический инцидент: 24-летний Влад Кравченко погиб в результате огнестрельного ранения. Выстрел произвел бывший сотрудник правоохранительных органов, которому уже вручили подозрение. Получившему тяжелое ранение Владу Кравченко было отказано в своевременном получении медицинской помощи.

Об этом пишет знакомая погибшего под никнеймом Мамка Снайпер в своем микроблоге в Twitter.

Согласно опубликованной у нее на странице версии, инцидент произошел 28 июня между бывшим гаишником неким И.В и людьми, за которых заступился Влад Кравченко. В процессе конфликта И.В применил травматическое оружие и ранил Кравченко в ногу. Парень скончался в больнице.

Также сообщается, что нападавший состоит на учете в психиатрической клинике, а правоохранительным органам было известно о наличии у него незарегистрированного травматического оружия.

Кроме того, по ее словам, Кравченко вовремя не оказали медицинскую помощь.

Владислав Кравченко
Владислав Кравченко / Соцсети

"По итогу, 2 "скорые" не остановились, сказали у них вызов, а Влад истекал кровью. Потом врачи сказали в Новике, что нет лекарств, поехали в Днепр и там не было, поехали в Запорожье и там тоже, в итоге у Влада остановилось сердце", - написала активистка.

Полиция установила место и детали трагического инцидента. Смертельно ранившему Владислава Кравченко мужчине уже вручили подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия) и часть 2 121 статьи УКУ (нанесение умышленных телесных повреждение, что привело к смерти потерпевшего).

Полиция продолжает следствие.

Как сообщалось ранее, в Днепре во время задержания преступника, совершившего разбойное нападение, погиб сотрудник полиции.

Днепропетровская область Новомосковск убийство
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