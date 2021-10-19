Власти Харькова оконфузились подарком незрячим паралимпийцам: им вручили книги и билеты в зоопарк

Некоторые спортсмены едва не расплакались от такой благодарности за представление города на Паралипиаде.
Харьковские чиновники подарили незрячим украинским паралимпийцам книги о городе и билеты в зоопарк.
Как сообщила чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко в Facebook, о книгах шрифтом Брайля никто и не подумал.
"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк", - написала Литовченко.
Спортсменка отметила, что они также встретились с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и председателем Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко, которые вручили им цветы и Power Bank.
Между тем, после конфуза в мэрии Харькова заявили о разбирательстве с "книжными подарками". И подчеркнули, что выплатили каждому участнику Паралимпиады по 200 тыс. грн.
Украина на Паралимпийских играх в Токио
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. В копилке "сине-желтых" уже 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
- Украина занимает пятое место в медальном зачете.
Автор: Ульяна Виноградова