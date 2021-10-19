Власти Харькова оконфузились подарком незрячим паралимпийцам: им вручили книги и билеты в зоопарк

Некоторые спортсмены едва не расплакались / Соцсети

Харьковские чиновники подарили незрячим украинским паралимпийцам книги о городе и билеты в зоопарк.

Как сообщила чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко в Facebook, о книгах шрифтом Брайля никто и не подумал.

"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк", - написала Литовченко.

Спортсменка отметила, что они также встретились с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и председателем Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко, которые вручили им цветы и Power Bank.

Между тем, после конфуза в мэрии Харькова заявили о разбирательстве с "книжными подарками". И подчеркнули, что выплатили каждому участнику Паралимпиады по 200 тыс. грн.

Украина на Паралимпийских играх в Токио