Власти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте

Проезд в Киеве не подорожает для некоторых льготников.
Депутаты Киевсовета решили, что некоторые жители других городов Украины могут продолжать пользоваться льготами во время проезда в общественном транспорте столицы до июля 2021 года.
Льготный проезд в частности разрешен участникам боевых действий, людям, которые участвовали в антитеррористической операции на Донбассе, людям с инвалидностью, пенсионерам и чернобыльцам, говорится на kyivcity.gov.ua.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что с начала 2021-го в столице льготы на проезд должны были получать только местные жители.
"Мы продлили на полгода ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам…", – отметил градоначальник.
- Напомним, в Киеве с 1 ноября 2018 года в общественном наземном транспорте начали использовать электронные билеты. Позже появилась возможность пользоваться электронным билетом для проезда в метро.
- В столице проезд стоит 8 гривен. При покупке определенного количества поездок можно экономить – проезд обходится в 6,50 гривен.
Автор: Екатерина Присяжнюк