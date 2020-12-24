Власти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте

Некоторые льготники из других городов до июля 2021-го смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно / УНИАН

Депутаты Киевсовета решили, что некоторые жители других городов Украины могут продолжать пользоваться льготами во время проезда в общественном транспорте столицы до июля 2021 года.

Льготный проезд в частности разрешен участникам боевых действий, людям, которые участвовали в антитеррористической операции на Донбассе, людям с инвалидностью, пенсионерам и чернобыльцам, говорится на kyivcity.gov.ua.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что с начала 2021-го в столице льготы на проезд должны были получать только местные жители.

"Мы продлили на полгода ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам…", – отметил градоначальник.