Власти Львова ошарашили размером убытков от коронавируса

Садовый назвал убытки Львова из-за коронавируса / zn.ua

Из-за пандемии опасного коронавируса Львов имеет колокольные недопоступления в бюджет в размере более чем 400 миллионов гривен. На противодействие распространению коронавируса Львов направил из местного бюджета более 220 млн грн.

Об этом во время встречи с предпринимателями городской глава Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Город фактически самостоятельно справляется с проблемами. Когда мы формировали бюджет на этот год, то была реверсная дотация более 500 млн грн - то, что государство должно забрать. Но вот на 1 сентября у нас минус 400 млн поступлений", - сообщил он.

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Садовый добавил, что 25 сентября во Львов приедет глава правительства Денис Шмыгаль, с которым он обсудит сложившеюся ситуацию.

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