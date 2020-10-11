Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса

В Сумах школы перешли на дистанционное обучение

Власти Сум приняли важное решение о переводе всех школ на дистанционку из-за того, что город оказался в "красной зоне" карантина. В то же время, детские садики будут работать в обычном режиме.

Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

Школы перейдут на дистанционный формат работы с 12 октября, чтобы дети могли продолжить обучение до начала осенних каникул.

Исполком решил обратиться к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой разрешить работу общественного транспорта, но с ограничениями по количеству пассажиров.

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Однако исполком ограничил работу пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. В Сумах не будут проводить посадку, но высадка пассажиров будет происходить. Ограничения начнут действовать с 13 октября.

Решение о работе кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров будут принимать 12 октября.