Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках

Сергей Шкарлет / Фото: LB.ua

Гендерную тему, а также вопрос освещения ЛГБТ и однополых браков в школьных учебниках прокомментировал министр образования Сергей Шкарлет.

В интервью изданию Strana.ua он напомнил, что Украина уже присоединилась к "Партнерству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех – ред.).

По его словам, Украина взяла на себя обязательства по обеспечению гендерного равенства и осуществит анализ учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам.

"Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек", - подчеркнул глава МОН.

На вопрос, начнут ли в украинских учебниках называть маму и папу "родителем 1" и "родителем 2", Шкарлет ответил: "Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом Первой леди Украины, Елены Зеленской, народными депутатами и т.д. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях".

Он также сообщил, что украинские учебники уже переделывают с учетом требований "Партнерства Биарицц".

Читайте такжеДрака и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТШкарлет добавил, что лично для него освещение ЛГБТ в школьных учебниках является "тяжелым вопросом: "Я терпимый, толерантный человек. Больше ничего комментировать не буду".

Напомним, ранее нардепы от Слуги народа Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в парламенте законопроект №3917. Документом вводится в Украине административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Законопроект направлен против проведения гей-парадов и призван защищать права сторонников семейных ценностей.