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ВНО-2020: изменен пакет нужных выпускникам документов

26 мая 2020, 15:36

Как рассказали чиновники, в рамках ВНО-2020 (по причине пандемии коронавируса) добавили новый документ, который должны иметь при себе участники.

ЗНО
ВНО-2020: изменили пакет нужных выпускникам документов / УНИАН

Сотрудники Украинского центра оценивания качества образования обновили список документов для выпускников (как 2020 года, так и прошлых лет), которые планируют участвовать в будущей сессии ВНО. Теперь всех участников, которые имеют хронические заболевания, провоцирующие повышенную температуру тела, обяжут брать с собой соответствующую справку.

Такую информацию озвучила замдиректора Центра Татьяна Вакуленко в эфире Громадського радио.

Читайте такжеВ Украине перенесли ВНО и вступительные экзамены 2020: названы даты"Если будет такая справка, то участник пообщается еще с медицинским работником, который проверит наличие такой справки и информации в ней. И если у участника будет повышена температура с учетом других факторов, кроме COVID-19, то участник сможет зайти в пункт тестирования ", —рассказала Вакуленко.

Кроме того, она еще раз напомнила ‒ в рамках ВНО-2020 количество абитуриентов в аудитории ограничено пятнадцатью. Кроме них, там будут присутствовать также двое инструкторов. Обязательное минимальное расстояние между участниками ‒ 1,2 метра. Также все участники тестов должны обязательно соблюдать масочный режим.

Напомним, ранее, как сообщила и.о. руководителя Минобразования и наука Любомира Мандзий, Внешнее независимое оценивание (ВНО) назначено в период с 25 июня по 17 июля 2020 года.

ВНО выпускники коронавирус тестирование
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