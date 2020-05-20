Минобразования определилось с ВНО-2020: названы даты

Сроки проведения ВНО назвали в Минобразования

Внешнее независимое оценивание, которое из-за коронавирусного карантина было смещено решением Минобразования на период с 25 июня по 17 июля 2020 года, пройдет по новым правилам. Обязательным будет наличие масок и антисептиков.

Сегодня в Минобразовании обнародовали даты проведения основной сессии Внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Тестирования состоятся по следующим предметам:

математике - 25 июня;

украинскому языку и литературе - 30 июня;

по физике - 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языках - 6 июля;

по английскому языку - 7 июля;

по истории Украины - 9 июля;

по биологии - 13 июля;

по географии - 15 июля;

по химии - 17 июля.

Также по информации МОН, до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

ВНО в Украине

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль разрешил проведение внешнего независимого оценивания в период с 25 июня по 17 июля 2020 года ‒ при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине даст возможность его организовать.