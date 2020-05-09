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ВНО во время карантина: как школьники будут писать тесты

9 мая 2020, 20:06

В Министерстве образования решили не отменять ВНО в этом году.

школа
В Минобразования пояснили, как будут писать ВНО / Фото: УНИАН

В этом году ВНО пройдет в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Школьники младших и средних классов в этом учебном году уже не вернутся за парты, а в новом учебном году начнут обучение с повторения пройденного материала.

В Министерстве образования и науки приняли решение не отменять внешнее независимое оценивание знаний для выпускников. Точной даты проведения ВНО пока еще нет, но есть уже приблизительный план того, как это будет осуществляться.

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Как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телеканала "1+1", всем участникам ВНО будут измерять температуру. Помещения, где будут проводить ВНО, будут тщательно дезинфицировать.

Будут кардинальные изменения в логистике, так как понадобится больше аудиторий, больше педагогов и инструкторов, которые будут проводить тестирование. В каждой аудитории в этом году будет находиться намного меньше участников.

Для учителей и инструкторов будут предусмотрены дополнительные методы защиты. Из всех правил, что были ранее, останутся традиционными только те, что касаются участников ВНО: присутствие участника в пункте тестирования, соответствующий контроль личности, контроль выполнения работы.

Дистанция между участниками должна соблюдаться на уровне 1,5 -2 метра, а все участники обязательно должны быть в масках. Всех аудитории будут обеспечены антисептиками.

По предварительным данным, ВНО состоится с 25 июня по 17 июня – это при условии, что карантин снимут до начала июня. Если карантин продлят – то ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, табели с итоговыми оценками и свидетельства о получении базового среднего образования украинские школьники, которые сейчас учатся дистанционно, получат не позднее 15 июня.

ВНО образование
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