ВНО в Украине отменять не будут - Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что ВНО отменять не будут / УНИАН

В среду, 17 июня, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что ВНО пройдет по намеченному плану.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, не проводить Внешнее независимое оценивание нет оснований, а четкие критерии помогут определить, нужно ли его переносить.

"ВНО пройдет по намеченному плану, "зрада" отменена, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат. Есть четкие критерии, которые определяют, можно ли проводить ВНО", - сказал Шмыгаль.

По его словам, главные критерии пока выдержаны.

Читайте такжеВ Украине хотят полностью отменить ВНОНапомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания. При этом он отметил, что в случае отмены ВНО об этом сообщит главный санитарный врач или Министерство образования.

Также премьер отметил, что в этом году Кабмин заменил проведение пробного ВНО с очного на дистанционное.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер.