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"Издевательство": украинцы разозлились из-за "рухнувшего" сайта пробного ВНО

15 июня 2020, 12:48

Ситуация с пробным ВНО в онлайн-режиме сразу вышла из-под контроля.

ВНО
Украинцы разозлились из-за "рухнувшего" сайта пробного ВНО / УНИАН

Интернет-портал, на котором в понедельник, 15 июня, в онлайн-режиме должно было проходить пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО), практически не работает по причине постоянных сбоев.

Именно об этом пишут разъяренные родители в комментариях под постом о пробном ВНО на Facebook-странице Министерства образования и науки.

Первый день пробного ВНО официально начался в 11:00 15 июня. Однако абитуриенты не могут зайти на сайт. По словам их родителей, сервер веб-портала не выдержал нагрузки и не работает. Многие также сетуют на то, что заплатили деньги за участие в пробном ВНО, но теперь не могут воспользоваться этой услугой.

"Дети уже на таких нервах, что словами не передать! Как у нас "хорошо" государство беспокоится о молодежи и будущих специалистах! Дякую!", "На фоне того, что сайт лежит, а телефоны не отвечают, это сообщение выглядит издевательством", "И наши комментарии никто не читает и никакой информации не дают", "Спасибо за "прекрасный" сервис! И за заботу о будущем нашей молодежи! С каждым днем все лучше и лучше", ‒ написали возмущенные родители.

Напомним, что пробное ВНО-2020 Кабмин отменил по причине пандемии коронавируса. И предложил абитуриентам пройти его в онлайн-режиме. Отметим, что прохождение пробного тестирования ‒ добровольная и платная услуга (ценой в 140-150 гривен). Позднее в МОН заявляли, что деньги абитуриентам вернут, а тесты будут проводить бесплатно и в другом формате.

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