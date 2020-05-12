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В Минобразования определились с датами проведения ВНО

12 мая 2020, 14:57

Накануне ВНО должно состояться пробное тестирование.

вно, зно
В Минобразования назвали даты проведения ВНО / zno.ukr.center

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но после этой даты его пролонгируют, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Образовательный процесс стал дистанционным, и пока нет информации о том, когда школы откроются.

В то же время внешнее независимое оценивание (ВНО) планируют провести в период с 25 июня по 17 июля, сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Она подчеркнула, что накануне ВНО должно состояться пробное тестирование.

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала Мандзий в эфире канала "Украина 24".

Также в Минобразования сообщили, что в ближайшее время университеты должны опубликовать условия и сроки приема на учебу абитуриентов.

Читайте такжеКарантин в Украине будет продлен после 22 мая - ШмыгальНапомним, ранее сообщалось, Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине.

Отмечается, что все даты с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации были перенесены на август.

"Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - сообщили в МОН.

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