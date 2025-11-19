Укр
На фронте погиб внук Левка Лукьяненко

Инна Ковенько
19 ноября 2025, 15:09
Захар Стасив был внуком Левка Лукьяненко, который всю свою жизнь боролся за независимость Украины.
На фронте погиб внук Левка Лукьяненко
На фронте погиб внук Левка Лукьяненко / Колаж: Главред, фото: Facebook, Depositphotos

На фронте в борьбе с российскими захватчиками погиб внук диссидента и известного украинского политика - военнослужащий Захар Стасив.

Он был внуком Левка Лукьяненко - украинского диссидента, соавтора Декларации о государственном суверенитете Украины, автора Акта провозглашения независимости Украины.

О его гибели сообщила журналистка Мирослава Малик на своей странице в Facebook.

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщики здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук положил за эту независимость жизнь", - говорится в сообщении.

Украина теряет лучших

Как сообщал Главред, стало известно о гибели Михаила Толстяка - футболиста, тренера и защитника. Украинский воин погиб 29 октября 2025 года, выполняя боевое задание вблизи села Грековка на Луганщине. На момент гибели ему было всего 30 лет.

Напомним, что на фронте оборвалась жизнь известного украинского фотографа Константина Гузенко. Он работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа, а с 2020 до 2023 года был фотографом проекта Ukraїner, снимая экспедиции по всей Украине.

Кроме того, в Сумской области трагически погиб Владислав Горай - заслуженный артист Украины, солист Одесской национальной оперы и тенор мирового уровня. Он погиб, выполняя волонтерскую миссию.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

