Во Львове коронавирус лечат спиртом - пациент поведал о последствиях

Во Львове медики лечат коронавирус спиртом / Evercare

Львовские врачи пульмонолог Анатолий Невзгода вместе с братом, торакальным хирургом Александром разработали свой метод лечения коронавирусной инфекции с использованием внутривенного введения спирта, пишут Факты.

Был получен патент на применение метода в Украине. Теперь врачи оформляют документы на изобретение, чтобы метод признали и зарубежные специалисты.

"Комплекс лечения, который я предлагаю, состоит из противовирусного препарата, антибиотика (если анализ показывает, что он необходим). Антибиотик убивает бактерии, и пневмония не распространяется, а значит впоследствии не возникают дыхательная и сердечная недостаточность, кровь нормально насыщается кислородом. В схему лечения при необходимости входят гормональные препараты. И совсем новое, что я добавил, – внутривенное введение спирта", – рассказал Невзгода.

По его словам, вирус круглый, с "ножками", которые состоят из жира. А ничто не растворяет жир (липиды) так хорошо, как спирт. В результате вирус слабеет и теряет возможность размножаться. Количество процедур и концентрация спирта зависят от степени поражения легких и общего состояния человека.

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Первым, кто согласился лечиться по методу братьев Невзгод, стал 62-летний предприниматель Олег Гузар. Он заразился коронавирусом, когда организовывал похороны начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, умершего в июне от осложнений COVID-19.

Ситуацию пациента осложняло наличие многих сопутствующих недугов – гипертонии, сахарного диабета, сердечной недостаточности и ожирения первой степени.

При этом он категорически отказывался ложиться в больницу и организовал стационар на дому. Ставить капельницы на дому согласилась лишь одна медсестра, уже переболевшая коронавирусом.

"Правда, узнав, что вводить надо спирт, испугалась, сказала, что никогда этого не делала, и потребовала, чтобы я написал расписку", – отметил Гузар.

После первой процедуры он слегка покраснел, но чувствовал себя хорошо. А после второй был скачок давления. Затем Невзгода посоветовал делать капельницы через день.

"И моему организму это подошло. После пяти процедур мне стало гораздо легче – температура нормализовалась, усталость исчезла. Повторное КТ показало, что легкие чистые. Но доктор прописал мне еще препараты для рассасывания микротромбов (они образуются в легких на фоне коронавируса). Тест, выполненный после лечения, подтвердил, что вируса в организме нет", – подчеркнул пациент.

Сейчас, когда прошло уже полгода, мужчина говорит, что чувствует себя хорошо, может за день проехать за рулем до 600 километров, последствий перенесенной болезни не испытывает.

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