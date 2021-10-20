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Во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была ярой противницей вакцинации

20 октября 2021, 15:57
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Женщина и вся ее семья была против прививки от коронавирусной инфекции.

У женщины осталось трое детей / Соцсети

Во львовской больнице умерла многодетная мать, за жизнь которой яро боролись медики. Как ранее писал Главред, по словам завотделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы Натальи Матолинец, женщина и вся ее семья была категорически против вакцинации.

Теперь без матери осталось трое детей, младшему из которых всего лишь год. А еще три члена семьи инфицированы COVID-19.

Как пишет УНИАН, состояние 40-летней женщины изначально было критическим.

"Состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали. Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - сказала Матолинец.

Напомним, накануне стало известно, что во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Врачи буквально умоляют о помощи украинцев и просят их вакцинироваться.

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИТакже ранее главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что едедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

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новости Львова коронавирус вакцинация от коронавируса
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