Во Львове парень обиделся на девушку и кинул ее интимные фото в Viber-чат / сайт компании

Во Львове Сыховский районный суд вынес приговор парню, который разместил интимные фотографии своей бывшей девушки в Viber-чат объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Он объяснил, что сделал это из-за обиды на девушку. Сейчас за распространение порнографии в Сети он должен заплатить штраф. Об этом сообщает портал Zaxid.

Случай произошел в апреле нынешнего ода. Львовянин по имени Роман поссорился с девушкой и решил ей отомстить. И не придумал ничего другого, кроме как опубликовать в закрытый чат "ОСМД У парка" в мессенджере Viber ее интимные фотографии.

Снимки увидели 183 участники чата. Девушка обратилась в полицию. Во время следствия по этому делу провели искусствоведческую экспертизу. Она обнаружила признаки порнографии в обнародованных фотографиях.

Во время судебного заседания, которое состоялось 29 сентября, парень признал свою вину и раскаялся. Свои действия объяснил обидой на девушку.

Судья Сыховского районного суда признал мужчины виновным в распространении порнографии и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

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Напомним, ранее на смартфоне народного депутата от партии Слуга народа Евгения Петруняка в зале Верховной Рады заметили интимные фото.

Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений", - написал фотограф.