Во Львове победила коронавирус 91-летняя женщина со 100% поражением легких: что её спасло

Первые несколько дней пани София лечилась дома / Скриншот

Во Львове от коронавируса поправилась 91-летняя София Голдак. У женщины обнаружили 100%-ное поражение легких. Пенсионерка пролежала под кислородной маской в больнице 10 дней. Затем еще месяц находилась дома с кислородным концентратором.

Неделю назад женщина выздоровела полностью и сняла кислородный концентратор. София Голдак говорит, что поправится ей помогла вакцинация и собственный оптимизм. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Помогли вакцина и оптимизм

Во время болезни женщина заботилась о ее внучке. Она рассказала, что бабушке в один вечер стало очень плохо, ее трясло. Со временем родные померили ей температуру. На глазах она начала подниматься до 39.

Первые дни женщина лечилась дома, а затем ее отвезли в больницу. Внучка Марта была рядом с бабушкой все время. А заодно и санитаркой для всей палаты. После 10 дней лечения в больнице Софию Голдак выписали домой. Там она продолжала лечиться еще месяц, пока полностью не поправилась.

Пенсионерка была полностью вакцинирована. Но, вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было. Сейчас женщина уверена, что вакцина помогла ей выздороветь.

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Заведующая одного из инфекционных отделений Наталья Ралец говорит – вакцинированные, в том числе и пожилые люди, болеют крайне редко. Да и течение болезни имеют совсем другое.

Кроме вакцинации, есть еще целый ряд факторов, которые могут влиять на легкое выздоровление – как быстро после появления симптомов обратились к врачам, имели ли какие-либо сопутствующие заболевания.