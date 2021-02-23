Во Львове протестующая женщина оконфузилась пикантной ошибкой на плакате

Десятки недовольных водителей устроили протест с требованием аннулировать решение горсовета.
Во Львове прошела акция протеста под стенами горсовета из-за отмены пропусков на парковку в центральной части города.
Около трех десятков недовольных водителей устроили протест с требованием аннулировать решение горсовета, пишет Zaxid.net.
При этом одна из протестующих женщин держала плакат с ошибкой в слове аннулирование.
На плакате, который женщина держала в руках, был написан лозунгом: "Отменить аналювання пропусков".
Отметим, что водители недовольны тем, что управление безопасности города наказало их дважды. Жители получили штраф за парковку с нарушениями в центральной части города.
А также рабочая группа по жалобе Галицкой районной администрации отменила на месяц 75 пропусков.
- Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове куски льда и снега, которые упали с крыш домов, повредили сразу несколько автомобилей.
- Как сообщили в патрульные полиции города, в результате ЧП пострадали сразу четыре автомобиля.
- Среди пострадавших и автомобиль такси в центре города. К счастью, обошлось без пострадавших.
Автор: Алексей Тычина