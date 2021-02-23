Во Львове протестующая женщина оконфузилась пикантной ошибкой на плакате

Во Львове прошла акция протеста автомобилистов / УНИАН

Во Львове прошела акция протеста под стенами горсовета из-за отмены пропусков на парковку в центральной части города.

Около трех десятков недовольных водителей устроили протест с требованием аннулировать решение горсовета, пишет Zaxid.net.

При этом одна из протестующих женщин держала плакат с ошибкой в слове аннулирование.

На плакате, который женщина держала в руках, был написан лозунгом: "Отменить аналювання пропусков".

Отметим, что водители недовольны тем, что управление безопасности города наказало их дважды. Жители получили штраф за парковку с нарушениями в центральной части города.

А также рабочая группа по жалобе Галицкой районной администрации отменила на месяц 75 пропусков.

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