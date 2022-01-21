Во Львове вспышка заболевания коронавирусом среди детей - Охматдет переполнен

При этом в целом в области нет пика инфицирования.
В Львове вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.
По словам мэра города Андрея Садового, вспышки заболеваемости в городе при этом не наблюдается, так как госпитализированы 304 взрослых человека.
"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такую страшную динамику мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию", - отметил мэр.
Кроме Охматдета под удар попала и больница на Пилипа Орлика.
По словам Садового, за два года никогда туда ковидных не клали.
"Сегодня там уже есть 23 пациента. Потому что Охматдет доходит уже до пика", - отметил он.
Также в детской городской больнице развернули 30 коек с доступом к кислороду и заявили о готовности увеличивать их количество при необходимости.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко назвал три области, которые оказались очень близко к переходу в "красную" зону карантина из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
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