Во Львове вспышка заболевания коронавирусом среди детей - Охматдет переполнен

Во Львове вспышка заболевания коронавирусом среди детей / pixabay.com

В Львове вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.

По словам мэра города Андрея Садового, вспышки заболеваемости в городе при этом не наблюдается, так как госпитализированы 304 взрослых человека.

"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такую страшную динамику мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию", - отметил мэр.

Кроме Охматдета под удар попала и больница на Пилипа Орлика.

По словам Садового, за два года никогда туда ковидных не клали.

Реклама

"Сегодня там уже есть 23 пациента. Потому что Охматдет доходит уже до пика", - отметил он.

Также в детской городской больнице развернули 30 коек с доступом к кислороду и заявили о готовности увеличивать их количество при необходимости.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко назвал три области, которые оказались очень близко к переходу в "красную" зону карантина из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Читайте также: