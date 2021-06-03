Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам / 1zoom.ru

Во Львове суд дал год условного наказания 69-летнему мужчине (инвалиду 3-й группы), который забрасывал местных чиновников письмами с изображениями порнографического характера и нецензурной лексикой.

Как поясняется в приговоре Сиховского районного суда, первые письма пенсионер отправил в октябре прошлого года – в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры. Свои послания он сопроводил порнографическими изображениями, которые скачал из интернета. При этом содержание самих писем, как и цель их отправления, не уточняется.

Однако на порнографических письмах в комиссию адвокатуры житель Львова не остановился. Позднее еще три письма с порнографическими картинками и нецензурной лексикой он отправил в Сиховскую районную администрацию.

Свою вину пенсионер признал. В итоге сначала ему присудили три года лишения свободы, а затем заменили приговор на один год условно.

Читайте также:

На Житомирщине повязали педофила, который "сливал" детское порно в Сеть. Развратные действия мужчины по отношению к 13-летней девочки разоблачили правоохранители отдела миграционной полиции и Бердичевского райотдела полиции.

А в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.