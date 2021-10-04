Во Львовской области рекордное количество детей болеет коронавирусом

Во Львовской области дети болеют коронавирусом / Daniel Foster / flickr.com/

В детской клинической больнице Львовской области Охматдет лечатся 41 больной коронавирусом ребенок - это рекордное количество для заведения за все время пандемии, сообщает пресс-служба больницы.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 – это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все пациенты лечатся в соответствии с протоколами и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Пресс-служба отмечает, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка - необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается - сообщить об этом в "скорую".

Сегодня Охматдет является единственной детской больницей, которая принимает больных коронавирусом несовершеннолетних.

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