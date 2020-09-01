Во вся тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик

В одном из высших учебных заведений Львова группа злоумышленников организовала в помещении Львова нарколабораторию и варила на продажу наркотическое вещество метадон.

Об этом написала прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook.

По версии следствия, к делу причастны четверо львовян. Организатором выступил совладелец местного кальян-бара. Изготовлением запрещенных веществ занимался заведующий лабораторией вуза, а за распространение метадона отвечал работник кальян-бара. Его же в прокуратуре считают еще одним организатором преступления, указывая на то, что мужчина администрировал сайт, через который продавали наркотики. Фасовал и распространял метадон еще один работник бара.

Кроме того, злоумышленники создали специальный интернет-магазин, через который и сбывали вещество. После внесения аванса на банковскую карту, наркотики отсылались по почте.

"За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза в 1 грамм на "черном рынке" составляет от 600 гривен", – говорится в тексте. По словам Диденко, таких масштабов лаборатория по изготовлению метадона была обнаружена впервые.

Сейчас прокуратура готовит подозрения и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Павлограде (Днепропетровская область) правоохранители задержали банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками.