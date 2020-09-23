Вода для крымчан: в сети показали жуткие фото фильтров

На снимках видно, что после недолгого использования фильтры для воды становятся ужасного коричневого цвета и приходят в непригодность.
В оккупированном Крыму, где из-за засухи воду для населения подают по графику, в административной центре городе Симферополе из водопроводных кранов течет жидкость, которая через пару недель приводит в негодность фильтры.
Соответствующе фото опубликовала в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником RoksolanaToday&КрымUA.
На снимках видно, что после недолгого использования фильтры для воды становятся ужасного коричневого цвета и приходят в непригодность.
"Симферполь. Фильтры - неделя-две. Так это еще везет тем, кому есть что фильтровать!" - написала в своем твите автор фото, напоминая, что вода сейчас есть далеко не у каждого жителя Симферополя.
Засуха в Крыму - что было ранее:
- Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
Автор: Екатерина Трохимчук