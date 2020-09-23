Вода для крымчан: в сети показали жуткие фото фильтров

В Симферополе вода ужасного качества / УНИАН

В оккупированном Крыму, где из-за засухи воду для населения подают по графику, в административной центре городе Симферополе из водопроводных кранов течет жидкость, которая через пару недель приводит в негодность фильтры.

Соответствующе фото опубликовала в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником RoksolanaToday&КрымUA.

На снимках видно, что после недолгого использования фильтры для воды становятся ужасного коричневого цвета и приходят в непригодность.

"Симферполь. Фильтры - неделя-две. Так это еще везет тем, кому есть что фильтровать!" - написала в своем твите автор фото, напоминая, что вода сейчас есть далеко не у каждого жителя Симферополя.

Засуха в Крыму - что было ранее: