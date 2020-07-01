УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий

По словам специалиста, уже сейчас в некоторых городах Украины остра нехватка воды для бытовых целей.

1 июля 2020, 13:28
Река, вода
Эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских рек / УНИАН

Известный эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал, почему в 2020-м был зафиксирован самый низкий уровень воды в реках Украины за последние сто лет.

"В том, что в украинских реках нет воды, виновато Гослесагентство Украины. Наше лесное законодательство, которое было разработано лесниками и принято безграмотными народными депутатами, позволяет рубить лес прямо на берегу рек и озер. Это удивительно, но в лесах нет водоохранных зон и водозащитных полос. Эта "дыра" в законодательстве позволяет лесникам рубить охранявшиеся при советской власти водозащитные леса. Нет леса – нет воды. Находящиеся в лесах болота также не охраняются украинским законодательством. Лесной кодекс разрешает рубить лес возле болота и на нем", ‒ считает он.

Читайте такжеРубить карпатский лес на продажу – это все равно, что топить печь гривнами

Как утверждает Борейко, любые попытки экологов защитить леса вдоль рек от вырубки, блокируются на корню Гослесагентством и нардепами-лоббистами.

"Все правки, которые мы подаем, чтобы защитить от рубок леса вдоль водных источников, блокируются Гослесагентством Украины и народными депутатами, которые их лоббируют. Поэтому, если так пойдет дело и дальше, мы останемся не только без карпатского леса, но и без украинских рек.Проблема не в "промышленниках, градостроителях и хозяйственниках", а, прежде всего, в лесниках. Лесная отрасль в Украине – одна из самых коррумпированных отраслей и имеет большую лоббистскую поддержку в недрах Кабмина Украины", ‒ заявил он.

Как рассказал Борейко, именно сложившаяся ситуация привела к тому, что жители некоторых городов Украины испытывают острую нехватку воды для бытовых нужд.

"Что касается "воды по часам", то это уже наши реалии. Например, в Одессе или Гайсине Винницкой области. Вся степная зона Украины ощущает острый дефицит воды. Раньше мы поили их за счет подачи воды из Днепра, а теперь уже и в Днепре воды не хватает. Это катастрофа, которая ждет будущих президентов и премьеров Украины, но закладывалась она при Ющенко, Порошенко, Януковиче и Зеленском", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Борейко высказал мнение о том, что регулярные паводки (по типу тех, от которых пострадали недавно западные регионы Украины) ‒ крайне опасная тенденция, поскольку Кабмин ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать.

вода реки вырубка леса новости Украины Владимир Борейко
Сейчас вы просматриваете новость «"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:00
Comic Con Ukraine 2020 отменили - когда теперь будет фестиваль
13:56
Чип под кожу: украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19 Видео
13:52
Грудное вскармливание: продукты, которые нельзя есть
13:38
В Украине с 1 июля вырос размер страховых выплат: кому и сколько могут выплатить
13:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июля: кого ждет нервный срыв, а кого - успех в любви
13:28
"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий
13:20
Александр Прохоров - ТОП-14 интересных фактов о хореографе Танцев со звездами
12:56
Бузову признали плагиаторшой через суд
12:47
Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
12:46
В Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных изменениях Видео
12:40
Болит печень: симптомы, причины, лечение
12:38
Кингс Мен 2020 - новый трейлер и подробности премьеры в Украине Видео
12:37
Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной
12:21
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля Видео
12:13
Минимум на 20%: украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям
12:12
В Минздраве рассказали о новом условии для въезда в Украину Видео
12:10
Куда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев Видео
11:57
Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса
11:49
Юлия Панкова впервые откровенно рассказала о разводе
11:38
"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесника Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять