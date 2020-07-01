"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий

Эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских рек / УНИАН

Известный эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал, почему в 2020-м был зафиксирован самый низкий уровень воды в реках Украины за последние сто лет.

"В том, что в украинских реках нет воды, виновато Гослесагентство Украины. Наше лесное законодательство, которое было разработано лесниками и принято безграмотными народными депутатами, позволяет рубить лес прямо на берегу рек и озер. Это удивительно, но в лесах нет водоохранных зон и водозащитных полос. Эта "дыра" в законодательстве позволяет лесникам рубить охранявшиеся при советской власти водозащитные леса. Нет леса – нет воды. Находящиеся в лесах болота также не охраняются украинским законодательством. Лесной кодекс разрешает рубить лес возле болота и на нем", ‒ считает он.

Читайте такжеРубить карпатский лес на продажу – это все равно, что топить печь гривнами

Как утверждает Борейко, любые попытки экологов защитить леса вдоль рек от вырубки, блокируются на корню Гослесагентством и нардепами-лоббистами.

"Все правки, которые мы подаем, чтобы защитить от рубок леса вдоль водных источников, блокируются Гослесагентством Украины и народными депутатами, которые их лоббируют. Поэтому, если так пойдет дело и дальше, мы останемся не только без карпатского леса, но и без украинских рек.Проблема не в "промышленниках, градостроителях и хозяйственниках", а, прежде всего, в лесниках. Лесная отрасль в Украине – одна из самых коррумпированных отраслей и имеет большую лоббистскую поддержку в недрах Кабмина Украины", ‒ заявил он.

Как рассказал Борейко, именно сложившаяся ситуация привела к тому, что жители некоторых городов Украины испытывают острую нехватку воды для бытовых нужд.

"Что касается "воды по часам", то это уже наши реалии. Например, в Одессе или Гайсине Винницкой области. Вся степная зона Украины ощущает острый дефицит воды. Раньше мы поили их за счет подачи воды из Днепра, а теперь уже и в Днепре воды не хватает. Это катастрофа, которая ждет будущих президентов и премьеров Украины, но закладывалась она при Ющенко, Порошенко, Януковиче и Зеленском", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Борейко высказал мнение о том, что регулярные паводки (по типу тех, от которых пострадали недавно западные регионы Украины) ‒ крайне опасная тенденция, поскольку Кабмин ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать.