Не нуждаемся: оккупанты Крыма резко прошлись по словам Шмыгаля

Оккупанты заявили, что не нуждаются в украинской воде.
Оккупанты Крыма сделали громкое заявление о том, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Соответствующее заявление сделал "председатель российского правительства" Крыма Юрий Гоцанюк. Так он отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма.
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"Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд", – сказал Гоцанюк российскому агентству ТАСС.
В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.
Засуха в Крыму
Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.
Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.