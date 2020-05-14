В WWF предупредили об возможных лимитах на использование воды в Украине

Вода в Украине может стать дефицитом / z-city.com.ua

Государственное водное агентство в ближайшем будущем вынуждено будет лимитировать свободное использование украинцами воды.

"Украина — третья снизу среди европейских стран по количеству воды на одного человека. Номер один снизу — это, конечно, Молдова, номер два — Венгрия, три — Украина, а потом очень рядом Польша. Что в Венгрии, что в Украине были осушены огромные территории. Сейчас ситуация изменилась: изменился климат, потребности людей, технологии. Система хозяйствования также должна меняться", — сообщила руководитель практики Вода Всемирного фонда дикой природы Ольга Денищик в интервью Украинской правде.

По словам эксперта, Украина страдает от ежегодной засухи. Если ситуация с количеством осадков в ближайшие пять лет не изменится, то вода в стране станет дефицитом.

"Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", — считает она.

Читайте такжеДаст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точкуАналитик подчеркивает, что исторически в Украине всегда было много воды, поэтому граждане не привыкли ее экономить. Как правило, украинцы относятся к воде, как к безлимитному ресурсу, который никогда не закончится.

"Это заметно на любом уровне: от человека, который решает — принимать душ или ванну, к более высокому уровню. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства нет человека, который занимается водной тематикой. На встречах, где аграрии обсуждают систему адаптации аграрного сектора к изменениям климата, нет специалистов-водников", — подытожила она.

Как ранее сообщалось, в СНБО заговорили об угрозе дефицита воды в бассейнах некоторых рек, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов.

Напомним, оценивая масштабы пожаров в зоне ЧАЭС, экологи бьют тревогу и заявляют, что на восстановление уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.