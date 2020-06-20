УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские ученые бахвалятся, что нашли в горах Крыма пресную воду

По словам ученых, по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов подземных пресных вод.

20 июня 2020, 10:22

горы Крыма
Российские ученые заявили, что нашли в горах Крыма воду / УНИАН

Вода – больное место Крыма. Водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%, сообщил подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, городу воды хватит на 90 дней. В то же время ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды.

Об этом сообщает Крым.Реалии.Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – объяснил кандидат технических наук Николай Ковалев.

По словам ученых, по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

Правда, основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование.

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

Читайте такжеЗеленский рассказал, почему россияне вернут Крым УкраинеНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

При этом он уточнил, что к официальному Киеву пока что не поступало обращение от Кремля по поводу водоснабжения Крыма.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в свободном Крыму", - заявил Резников.

новости Крыма водоснабжение вода Российские ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Российские ученые бахвалятся, что нашли в горах Крыма пресную воду». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:04
Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы
10:35
С США уже покончено, на очереди - Европа мнение
10:28
Коронавирус в Киеве 20 июня: число новых инфицированных снова серьезно возросло
10:22
Российские ученые бахвалятся, что нашли в горах Крыма пресную воду Видео
09:46
В Киеве возможны перебои с водоснабжением: кому стоит запастись водой
09:45
Как безопасно отдохнуть в веревочном парке: рекомендации Тайного агента
09:25
Боб - самая безопасная и модная женская стрижка 2020: как укладывать Фото
09:08
Коронавирус в Украине продолжает черную "жатву" – за сутки более 800 новых больных Видео
09:05
Ученые рассказали, как не заразиться COVID-19 через унитаз
09:04
Киев застыл на пороге ужесточения карантина: когда вернут ограничения Видео
08:44
История болезни Путина мнение
07:59
В Офисе президента заявили, что через 10 дней ситуация с COVID-19 изменится Видео
07:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июня: день любви и пополнение бюджета Видео
07:55
Модные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслеты Фото
07:22
Коронавирус в Украине и мире на 20 июня: за сутки умерли 6 тысяч человек Видео
06:51
Почему перспектив посадки Порошенко практически не осталось мнение
06:33
Стало известно, когда в ЕС полностью откроют внутренние границы
06:05
Один знак Зодиака в старости меняется до неузнаваемости – астрологи
05:29
Коронавирус в Пекине оказался старше европейского – ученые
05:02
Когда путинский режим рухнет: эксперт дал прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять