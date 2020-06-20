Российские ученые бахвалятся, что нашли в горах Крыма пресную воду

Российские ученые заявили, что нашли в горах Крыма воду / УНИАН

Вода – больное место Крыма. Водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%, сообщил подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, городу воды хватит на 90 дней. В то же время ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды.

Об этом сообщает Крым.Реалии.Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – объяснил кандидат технических наук Николай Ковалев.

По словам ученых, по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

Правда, основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование.

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

Читайте такжеЗеленский рассказал, почему россияне вернут Крым УкраинеНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

При этом он уточнил, что к официальному Киеву пока что не поступало обращение от Кремля по поводу водоснабжения Крыма.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в свободном Крыму", - заявил Резников.