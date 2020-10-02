Военная помощь Баку: скандал со "слугой народа" получил продолжение

Людмила Марченко / Фейсбук Л.Марченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев к взвешенным комментариям относительно конфликта Азербайджана и Армении, которые не провоцировали бы противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В связи с высказываниями народного депутата Украины о предоставлении военной, гуманитарной или любой иной помощи иностранным государствам хочу отметить следующее: каждый народный депутат может высказать свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины", - заявил он.

Глава МИД Украины, в условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений призвал всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции нашего государства.

"Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", - подчеркнул он.

Также Кулеба отметил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор.

"Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - добавил министр.

В свою очередь в партии Слуга народа относительно заявления члена одноименной фракции Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь подчеркивают, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии Слуга народа.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", - отмечается в заявлении.

Читайте также"Перемирие бессмысленно": Анкара ждет новых столкновений за Нагорный КарабахВ Слуге народа призывают всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. "Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции украинского государства", - говорится в заявлении.

В СН отмечают, что в Украине проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. "Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - говорится в заметке.

В Слуге народа искренне сочувствуют родственникам и близким погибших и раненых в результате боевых действий, желая мира Южному Кавказу.

"Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - сказано в заявлении.

Добавим, что сама Марченко заявила о том, что ее высказывания о военной помощи Азербайджану неправильно трактовали.

"Не было речи о предоставлении оружия. Надеюсь, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может произойти мирным путем. На основе уважения к международному праву. Все руководители государств должны помнить, главный приоритет – это жизни людей", - написала Марченко в Facebook.

Ранее Марченко заявила о том, что Украина готова оказать военную помощь Баку в вооруженном противостоянии Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в случае такой необходимости.

По ее словам, Киев уже помогает Баку по ряду направлений – речь идет о правовой и гуманитарной помощи. В Украине планируют составить дополнительный список помощи Азербайджану.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах