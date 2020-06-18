США продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов

Украина сможет купить 16 катеров / Фото U.S. Navy/BMC Nelson Doromal Jr.

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

В частности, Украина сможет купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) - 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.

"Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Кроме того, в этот пакет также входят технические данные и публикации; обучение персонала и учебное оборудование; Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.

"Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.