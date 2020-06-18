УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов

18 июня 2020, 07:42

Украина сможет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов.

катер, ВМС
Украина сможет купить 16 катеров / Фото U.S. Navy/BMC Nelson Doromal Jr.

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

В частности, Украина сможет купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) - 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.

"Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Кроме того, в этот пакет также входят технические данные и публикации; обучение персонала и учебное оборудование; Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.

"Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.

ВМС катер новости США новости Украины военная помощь
Сейчас вы просматриваете новость «США продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:42
США продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов
07:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 июня
06:54
Конфликт США и РФ будет идти в Украине и начнется уже этой осенью мнение
06:29
Модные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслеты Фото
06:02
Ученые выяснили, чем полезно пиво для тела
05:23
"Очень горячо": астролог спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе
05:04
"Одержим демоном": эпидемиолог назвал странные симптомы после COVID-19
04:30
Выходные на День независимости 2020: когда отмечаем и как Видео
04:17
MARUV оторвалась в БДСМ-клипе - видео
04:08
Обнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете
04:01
Как маски для лица уродуют наше лицо Фото
03:22
Работал на "Л/ДНР": в Одессе СБУ задержала украинца, призывавшего к созданию республики
02:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
02:19
Медики изобрели новый метод профилактики распространенного вида рака
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
00:56
Почему коронавирус атакует людей с диабетом: ученые нашли ответ
00:19
День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы
17 июня, среда
23:49
В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ
23:00
В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей
22:15
Журналист Гармаш из ТКГ рассказал, есть ли новый закон об особом статусе Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять