"Вор кричит – держите вора": в МИД Украины ответили на обвинения России по Беларуси

Россия пытается представить своих "специалистов" в Беларуси в роли украинских экстремистов - Кулеба / УНИАН

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы присутствии на территории Беларуси "200 украинских экстремистов" – это "плод больной фантазии". У Украины нет планов по дестабилизации ситуации в РБ, тогда как Россия, таким образом, специально пытается представить своих военных специалистов в роли украинских экстремистов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в том время как Киев открыто демонстрирует отсутствие намерений по вмешательству во внутриполитические процессы Минска, в Москве заявляют об отправке своих людей в Беларусь, вмешиваясь в политику белорусского государства.Читайте такжеУ Путина оценили вероятность появления в Беларуси новой российской военной базы

"Попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. Воистину, как говорит пословица: "Вор кричит - держите вора", - подчеркнул Кулеба.

Ранее российский глава МИД Сергей Лавров сделал заявление о том, что в лагерях в Украине в Волынской и Днепровской областях готовили экстремистов, которых сейчас перебросили в Беларусь с целью дестабилизации ситуации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин также обвинял спецслужбы Украины и США в организации спецоперации на территории Беларуси по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.