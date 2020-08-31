Восстание в "ЛДНР": украинский переговорщик в ТКГ объяснил, почему помощи Киева не будет

В "ДНР" свирепствует "МГБ" / beztabu.net

Украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш прокомментировал вероятность того, что на оккупированном Донбассе возможны масштабные протестные акции.

В интервью Апострофу он напомнил о том, что недавние забастовки на шахтах в ОРДЛО закончились тем, что многие из их участников попросту исчезли.

"Людей забрали, некоторые вообще исчезли, некоторые сидят, с некоторыми поговорили и запугали в МГБ. Даже в той же Беларуси, люди, когда выходят на улицы, чувствуют единство и понимают, что есть поддержка Запада. И это важно. А там? Я очень много читаю в их соцсетях, что ситуация накалена до предела, но зная, что Украина не придет на помощь, если там вспыхнет восстание, я сомневаюсь, что люди будут рисковать своими жизнями. А Украина дает сигналы, что поддержки можно не ждать, что мы решаем вопрос только политико-дипломатическим путем", - добавил Гармаш.

Читайте также"Похороны" Минского процесса: Кравчук выдвинул неожиданную идею

Напомним, ранее Гармаш прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что в обозримом будущем можно ожидать окончания войны.

Читайте такжеЖурналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м

По его мнению, война закончится, когда будет восстановлена справедливость.