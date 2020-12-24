Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон

Закон предусматривает штрафы и ограничение свободы за недостоверное декларирование.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон О предотвращении коррупции.
"Закон устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении на сайте президента.
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Электронное декларирование в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 27 октября Конституционный Украины суд вынес решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Своим решением Конституционный суд фактически заблокировал антикоррупционое законодательство в Украине.
- В Евросоюзе заявили, что такие действия являются основанием для приостановки безвизового режима Брюсселя с Украиной.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в электронные декларации государственных служащих. Инициатива предусматривает штраф для нарушителей или ограничение свободы сроком до 2 лет.