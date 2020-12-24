Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон О предотвращении коррупции.

"Закон устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении на сайте президента.

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