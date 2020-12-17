"Восставшие из мертвых": в Сети потешаются над мужчиной, который продает б/у гроб от деда

В Сети потешаются над продавцом гроба / ritual24.kiev.ua

В Сети, на популярном портале Olx появилось необычное объявление. Пользователь из Запорожья предлагал купить гроб, который успел побывать в употреблении.

Продавец утверждает, что гроб приобретался для похорон его деда. Однако старик якобы оказался живой и нужда в гробе отпала. Свой товар продавец оценил в 1,5 тысячи гривен.

"Продам гроб б\у. Похоронили деда, оказался живой. Выкопали гроб, почистили. Дед был чистым, дед на ходу. Можем познакомить — расскажет подробно о качестве пребыванию в нем", ‒ именно так был составлен текст объявления.

Достоверно неизвестно, не было ли объявление экстравагантным маркетинговым ходом или же такая ситуация произошла в действительности. Тем более, что его достаточно быстро удалили с сайта.

Объявление вызвало шквал шуток от украинцев в социальных сетях.

"Восставшие из мертвых. Фильм ужасов", - очевидно пошутила Гульнара Хныкина.

"Главное подкатегорию выбрали правильно - прочая мебель для спальни", - сыронизировала Антонина Новак.

"Опа ча, стартап", - схохмил Васисуалий Здор.

"Амбрелла все-таки выпустила вирус", - вспомнил легендарную серию компьютерных игр о зомби Resident Evil Александр Македонский.

"Дед вспомнил, что маску забыл! Сарказм. А вообще бред полнейший!", - подвела итог обсуждению Луиза Минаева.

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Напомним, ранее Главред сообщал: