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Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным

По мнению специалиста, перспектива у нового прекращения огня на Донбассе вполне однозначная.

24 июля 2020, 11:08
Перемирие, Донбасс
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным / Reuters

Прекращение огня на Донбассе (которое должно начаться в ближайший понедельник, 27 июля 2020 года) может стать крайне непродолжительным (по типе ранее заключенных "пасхальные", "хлебные", "школьные" перемирия).

Об этом сообщает портал Апостроф со ссылкой на мнение, которое высказал журналист и эксперт по военным вопросам Денис Попович.

"Уже в самом сообщении Офиса президента [о прекращении огня на Донбассе ‒ Главред] видны противоречия, которые сторонам так и не удалось разрешить", — считает эксперт.

Попович отмечает, что условия, на которых официальный Киев согласен провести выборы на оккупированных районах Донбасса, не совпадают с последовательностью, прописанной в Минских соглашениях.

"Местные выборы, согласно "Минску-2", вместе с конституционной реформой, предоставляющей оккупированным территориям особый статус, являются важнейшим элементом всеобъемлющего политического урегулирования. Восстановление контроля над государственной границей должно начаться на следующий день после проведения местных выборов и завершиться после реализации политической части "Минска-2". То есть как раз после принятия изменений в Основной Закон, по поводу децентрализации и предоставления оккупированным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса", — подытожил он.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил ‒ Украина будет настаивать на детализации механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе точно также, как и на детализации остальных пунктов Минских соглашений.

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