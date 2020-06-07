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"Мы же не терпилы": комбриг "ДНР" поведал, как воевал против украинцев

7 июня 2020, 23:32

Один из боевиков Донбасса признался, что его батальон подчинялся Захарченко.

Война, Донбасс
Евгений Иванов рассказал о том, как воевал против Украины / Reuters

Война на Донбассе - в СМИ появилась информация о том, что командиром штурмового батальона так называемой республиканской гвардии "ДНР", которая воевала против Украины на Донбассе, был российский военный Евгений Иванов с позывным Копье.

Об этом рассказали сами пропагандисты из ИА Новороссия, которые записали интервью с террористом. Известно, что россиянин также воевал в Чечне.

"В Донецк пришел убивать украинцев из России в мае 2014 года", – отметил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Сам полковник "ДНР" Иванов рассказал пропагандистам, что в войне на востоке Украины считает себя "добровольцем".

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"Я – доброволец. Я поехал туда добровольно, не за деньги воевать", – заявил он, утверждая, что приехал на Донбасс после событий в Одессе.

"События в Одессе повергли в шок. Как так? Русских бьют. Я не смог сидеть на месте. Когда убивают русских, а Бандера становится героем, то такие товарищи нам совсем не товарищи", – разразился пропагандой российский наемник.

В интервью он также рассказал о "военной элите" "ДНР" – так называемой республиканской гвардии – и о том, что подчинялся его батальон напрямую главарю "республики" Александру Захарченко.

Иванова прозвали "взбунтовавшимся комбатом", заявили пропагандисты. На вопрос о причине такого прозвища он ответил:

"Было такое. Приходилось иногда. Ну мы же не "терпилы" – постоянно сидеть в окопах. Когда мне говорят: "Посиди, подожди". Когда я вижу, что противник укрепляется и, как они называют, переходит в "ползучее наступление", тем самым постоянно продвигается вперед, сокращая расстояние. Сокращать расстояние более 400 метров, а как я потом буду работать по противнику? Была угроза попадания батальона в оперативное окружение".

Как ранее писал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что принципиальная позиция украинской стороны – отказ от переговоров с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.

новости Донбасса ДНР война на Донбассе
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