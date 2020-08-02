Кравчук предложил "особую систему управления" для ОРДЛО

Кравчук считает, что представители ОРДЛО должны четко формулировать, каким они видят будущее этих территорий / Facebook Леонида Кравчука

Представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее ОРДЛО.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Судя по их заявлениям, "выборам", которые там уже состоялись, они (представители ОРДЛО, – ред.) хотят автономии, федерализации. Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то "особого статуса управления", а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об "особом статусе", как это записано в Минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое", - сказал Кравчук.

Первый президент Украины напомнил, что когда начинались события на Донбассе, он уже обращался на одном из телеканалов к главарям так называемых "ДНР" и "ЛНР", чтобы они подготовили письменные предложения о том, что хотят иметь на территории этих районов, но никакого ответа не получил.

Кравчук добавил, что говорит об "особой системе управления" на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы управления, которые существуют в других регионах. По его словам, в ОРДЛО сложилась достаточно сложная и не похожая на другие регионы Украины ситуация.

Читайте такжеКравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по ДонбассуКроме того Кравчук считает, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны, на высоком государственном уровне, но нужно искать форматы, когда могут вести диалог другие переговорщики, например, этим может заняться в случае назначения членом делегации в ТКГ первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

По мнению Кравчука, нужно обрисовать некую дорожную карту для дальнейших действий и согласовать ее с ОРДЛО, после этого "можно будет ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения".

Напомним, ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.