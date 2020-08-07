Кравчук рассказал, в каком случае поедет на оккупированный Донбасс

Новый глава украинской делегации в ТКГ в Минске назвал условия, при которых он совершит поездку в ОРДЛО
Недавно назначенный руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов лично посетить оккупированные территории Донбасса при условии прекращения огня.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Обозреватель.
"Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет", – заявил Кравчук.
Далее, первый президент подчеркнул ‒ документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, который был недавно подписан на заседании Трехсторонней контактной группы, должен выполняться неукоснительно.
Кравчук рассказал ‒ он твердо планирует поговорить с местными жителями и убежден в том, что их мнение отличается от позиции, которую регулярно высказывают главари террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".
Читайте такжеКравчук предложил "особую систему управления" для ОРДЛО
Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял о том, что представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее временно оккупированных районов Донбасса.