Кравчук рассказал, в каком случае поедет на оккупированный Донбасс

Леонид Кравчук / УНИАН

Недавно назначенный руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук готов лично посетить оккупированные территории Донбасса при условии прекращения огня.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Обозреватель.

"Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет", – заявил Кравчук.

Далее, первый президент подчеркнул ‒ документ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, который был недавно подписан на заседании Трехсторонней контактной группы, должен выполняться неукоснительно.

Кравчук рассказал ‒ он твердо планирует поговорить с местными жителями и убежден в том, что их мнение отличается от позиции, которую регулярно высказывают главари террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял о том, что представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее временно оккупированных районов Донбасса.